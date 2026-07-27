Difesa del litorale a Marina di Pisa: oltre 500mila euro per scogliere, spiagge e sicurezza costiera

Pisa, 27 luglio 2026 – Il Comune di Pisa e la Regione Toscana mettono in campo un piano finanziario da oltre mezzo milione di euro destinato alla salvaguardia della costa, alla manutenzione delle scogliere e al riassetto dei litorali di Marina di Pisa. L’imponente programma di opere pubbliche ha visto completarsi la prima fase tra maggio e giugno, con la spianatura e la riprofilatura delle famose spiagge di ghiaia nel tratto compreso tra piazza Baleari e l’area poco antecedente a piazza Sardegna, un cantiere da circa 65mila euro essenziale per assicurare la piena fruibilità dei litorali all’avvio della stagione turistica.

Il cuore strategico della protezione costiera riguarda il ripristino delle barriere frangiflutti, con un doppio cantiere suddiviso tra opere sommerse ed emerse. Mercoledì 29 luglio volgeranno al termine i lavori di manutenzione straordinaria sulla cosiddetta Cella Milano, la barriera sommersa collocata tra Marina di Pisa e Tirrenia. Questo intervento, dal valore di 250mila euro cofinanziato al cinquanta per cento tra Comune e Regione, ha visto l’impiego di circa 1.600 tonnellate di massi calcarei di peso compreso tra tre e sette tonnellate. Le operazioni sono state eseguite via mare tramite l’utilizzo di un pontone galleggiante, focalizzando la posa dei blocchi nella parte settentrionale della cella per contrastare i fenomeni di erosione e abbassamento dei fondali, evitando qualsiasi interferenza o disagio con la balneazione a terra.

Parallelamente è giunta a termine la prima tranche dei lavori sulle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa, un settore di demanio pubblico privo di stabilimenti balneari. L’opera, eseguita da terra per un valore complessivo di 215mila euro suddiviso equamente tra gli enti promotori, ha visto il riposizionamento di terreno e scogli per rinforzare la linea di battigia a protezione dei parcheggi e dei complessi balneari limitrofi. La seconda fase di questo specifico cantiere, che andrà a interessare la scogliera posizionata di fronte al Bagno Sardegna, prenderà il via nella seconda metà di settembre.

Come ribadito dal sindaco di Pisa Michele Conti, l’insieme di questi investimenti coordinati unisce la prevenzione del rischio idrogeologico e la protezione degli abitati con la salvaguardia dell’economia turistica. La programmazione dei cantieri ha permesso di tutelare le strutture balneari e garantire la sicurezza dei bagnanti grazie anche all’attivazione dei presidi di vigilanza sulle spiagge libere, confermando l’impegno costante delle istituzioni verso una gestione moderna e sicura di tutto il litorale pisano.