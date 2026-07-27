Taglio del nastro a Montopoli: inaugurato il nuovo percorso storico e pedonale di via Sottofossi Est

Pisa, 27 luglio 2026 – Il suono dei tamburi e le esibizioni degli sbandieratori del Gruppo Storico di Montopoli in Val d’Arno hanno aperto ufficialmente la festa di comunità per l’inaugurazione del percorso storico-pedonale di via Sottofossi Est. La riapertura del tracciato restituisce ai residenti e ai visitatori una suggestiva via d’accesso alternativa al centro storico, coniugando il recupero della memoria identitaria borghigiana con la messa in sicurezza del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità locali e regionali, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale Alessandra Nardini.

Il restauro della camminata è l’esito di un percorso complesso e articolato, avviato nel settembre del 2023 con l’assegnazione dei primi contributi e concretizzato con l’apertura dei cantieri nel marzo del 2025. L’opera ha richiesto un investimento totale superiore ai due milioni e centomila euro, coperto per oltre un milione e 195mila euro da risorse del PNRR e fondi ministeriali, a cui si sono aggiunti quasi 971mila euro finanziati direttamente dal Comune di Montopoli tramite l’accensione di un mutuo. I lavori si sono sviluppati su due lotti funzionali: il primo tratto scende dal giardino del museo civico fino all’area sosta nei pressi dell’arco di Castruccio, mentre il secondo prosegue dall’arco fino alle scalinate che collegano al parcheggio di via Sant’Andrea.

Come sottolineato durante l’inaugurazione dalla sindaca Linda Vanni, l’intervento non si è limitato al restyling estetico del passaggio, ma ha affrontato e risolto criticità idrogeologiche strutturali per il consolidamento del versante collinare. La stabilizzazione del declivio protegge le fondamenta stesse della parte antica del paese, mettendo al sicuro l’abitato dai rischi ambientali. Il primo cittadino ha voluto ringraziare la struttura tecnica comunale condotta dall’architetta Ilaria Bellini, la ditta esecutrice Società agricola Verde Ambiente guidata da Michele Mignogna e le varie maestranze che hanno consentito il completamento dei lavori.

L’impatto culturale e urbanistico dell’opera è stato richiamato anche dal presidente regionale Eugenio Giani, che ha rimarcato come la rinascita di via Sottofossi consenta a Montopoli di riappropriarsi della propria matrice medievale. Il recupero dell’itinerario turistico restituisce piena vivibilità a un’area a lungo attesa dai cittadini, trasformando un punto fragile del colle in un’infrastruttura verde, sicura e fruibile per la promozione della storia e del turismo locale.