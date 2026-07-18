Tirrenia si accende con la Notte Blu: shopping, musica e sport sotto le stelle del litorale

Pisa, 18 luglio 2026 – La quattordicesima edizione della Notte Blu di Tirrenia ha confermato le aspettative, portando sul litorale pisano una folla di residenti e turisti per una serata dedicata al divertimento e alla promozione del territorio. L’evento, promosso da Confcommercio Pisa nell’ampio cartellone di “Marenia – Non solo Mare 2026”, ha beneficiato del patrocinio e del supporto economico del Comune di Pisa, oltre alla compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con il marchio Terre di Pisa. Fondamentale è stato anche il sostegno del Sindacato Italiano Balneari (Sib), del sindacato degli ambulanti Fiva Confcommercio e di diverse realtà imprenditoriali partner, tra cui GiustiAuto, il Residence L’Incanto di Boccadarno e il Bagno Maddalena.

La manifestazione ha preso ufficialmente il via in piazza Belvedere alla presenza delle autorità cittadine. Subito dopo il tradizionale taglio del nastro, il grande palco centrale ha ospitato un fitto programma di esibizioni atletiche curate dalle principali realtà sportive del litorale e della città, seguito da un’apprezzata sfilata di moda che ha visto protagonisti i capi di abbigliamento e le collezioni dei negozi della costa. Nel frattempo, piazza dei Fiori si è trasformata nel cuore del commercio sotto le stelle grazie al mercato notturno straordinario organizzato da Fiva Confcommercio, che ha offerto ai visitatori numerose occasioni di shopping grazie a banchi di qualità aperti fino a tarda notte, in perfetta sinergia con le aperture prolungate delle attività commerciali di vicinato.

L’intrattenimento musicale ha rappresentato uno dei punti di forza della serata, scaldando il pubblico prima con il dj set targato Radio Bruno e in seguito con l’energia dei Fire Souls, un giovanissimo gruppo rock pop pisano composto da musicisti under 15. Il culmine della parte musicale è stato raggiunto con il concerto de “Il Resto della Ciurma”, nota tribute band di Vasco Rossi che ha ripercorso i grandi successi del rocker di Zocca. L’organizzazione ha riservato un’attenzione particolare anche al pubblico dei più piccoli e delle famiglie, allestendo aree dedicate ai giochi all’aperto e tavoli da calciobalilla che hanno animato le piazze per tutta la durata dell’evento.

La soddisfazione dei promotori è emersa chiaramente al termine dell’iniziativa. Il presidente di Confcommercio Tirrenia, Virgilio Ruglioni, ha descritto la Notte Blu come un vero e proprio fiore all’occhiello dell’estate sul litorale, evidenziando come la formula arricchita di anno in anno riesca ad attrarre un pubblico transgenerazionale. Il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, ha posto l’accento sul valore economico della manifestazione, definendola una vetrina d’eccellenza e una straordinaria opportunità di business per l’intero tessuto aziendale costiero.

Un plauso convinto è arrivato anche dall’assessore comunale allo sport Frida Scarpa, la quale si è detta entusiasta sia per la grande visibilità offerta al mondo dell’associazionismo sia per la massiccia risposta del pubblico. Fino a tarda notte, infatti, tantissimi bambini e famiglie hanno avuto la possibilità di testare da vicino discipline variegate come il surf, il golf, le arti marziali, la danza e la ginnastica ritmica. Questo successo è stato reso possibile grazie alla partecipazione attiva di numerose associazioni del territorio, tra le quali spiccano la Polisportiva Tirrenia, Surf In Town, il Golf Club Tirrenia, gli studi di danza Slide Dance, Passion Dance, Danza con Me e Proscenium, oltre alle storiche realtà del Cavallino Rosso, del Dinamikclub e della Cierre Pisa.