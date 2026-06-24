Tradizioni storiche in vetrina al “Galilei”: l’aeroporto di Pisa promuove il Gioco del Ponte e il Giugno Pisano

Pisa, 24 giugno 2026 – Il legame indissolubile tra l’identità medievale e la vocazione internazionale della città della Torre si rinnova nel principale snodo dei trasporti del territorio. Entra nel vivo il conto alla rovescia verso il Gioco del Ponte, la cui disputa è in programma sabato 27 giugno 2026 con la sfilata della Mostra delle Parti e la sfida sul Ponte di Mezzo tra le Magistrature di Tramontana e Mezzogiorno. Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione delle tradizioni storiche cittadine, nate dalla consolidata collaborazione tra il Comune di Pisa e Toscana Aeroporti, l’Aeroporto internazionale “G. Galilei” ha inaugurato una speciale campagna informativa interamente dedicata agli appuntamenti di punta del cartellone del Giugno Pisano.

L’allestimento promozionale è stato posizionato all’esterno dell’area arrivi dello scalo pisano. La struttura accoglie i viaggiatori attraverso una serie di pannelli illustrativi e schermi multimediali che trasmettono video ad alto impatto visivo focalizzati sulle manifestazioni della tradizione. Sfruttando un mix di immagini d’impatto, testi storici e contenuti digitali, il percorso racconta le origini e le peculiarità degli eventi che animano la città all’inizio dell’estate, a partire dalla Luminara di San Ranieri del 16 giugno e dal successivo Palio di San Ranieri del 17 giugno, fino a concludersi con la storica battaglia del Gioco del Ponte, la tradizionale sfida che l’ultimo sabato del mese vede contrapposte le Parti di Tramontana e Mezzogiorno.

In contemporanea con le iniziative dell’aeroporto, la campagna pubblicitaria si sviluppa in modo capillare anche all’interno dei confini urbani. Le piazze cittadine sono state decorate con le grafiche ufficiali dell’edizione 2026 e arricchite da installazioni temporanee speciali. Tra queste figurano box informativi didattici, pensati per consentire a residenti e turisti di leggere approfondimenti culturali sugli appuntamenti storici, affiancati da elementi grafici sferici studiati appositamente per richiamare e promuovere i momenti salienti del calendario festivo.

L’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, ha illustrato gli obiettivi della campagna, evidenziando l’importanza del rinnovo della sinergia strategica con Toscana Aeroporti. L’esponente della giunta ha spiegato che l’amministrazione, accanto al lavoro di divulgazione portato avanti nelle scuole, alla cura organizzativa e all’opera di recupero e valorizzazione dei preziosi costumi storici, ha scelto di potenziare in modo massiccio la promozione esterna. L’aeroporto rappresenta per la città la vetrina ideale per far conoscere questo patrimonio non solo su scala locale o regionale, ma anche ai tantissimi visitatori provenienti dal resto d’Italia e dall’estero. Bedini ha ricordato che l’allestimento di quest’anno ricalca idealmente l’esperienza immersiva offerta nel nuovo percorso espositivo della Mostra permanente delle tradizioni allestita a Palazzo Gambacorti, offrendo un primo contatto immediato con l’anima della città.

Nel tracciare le linee guida dell’azione politica del suo assessorato, Filippo Bedini ha sottolineato che le direttrici fondamentali seguite in questi anni si riassumono nel coinvolgimento delle nuove generazioni e nella promozione turistica ed economica. Solo sostenendo la crescita di questi eventi, infatti, è possibile garantirne la salvaguardia futura. Le tradizioni storiche, oltre a essere pilastri dell’identità, costituiscono un fondamentale volano economico e turistico per la provincia. L’amministrazione comunale continua pertanto a finanziare il restauro e l’acquisto di costumi e attrezzature legate al Giugno Pisano. Un segnale estremamente incoraggiante dell’efficacia di questo piano strutturale arriva proprio dall’elevatissimo volume di richieste e prenotazioni registrato quest’anno per l’acquisto dei biglietti per assistere dalle tribune alla sfida del Gioco del Ponte, un dato che certifica il successo della collaborazione strategica con Toscana Aeroporti nell’accrescere l’attrattività internazionale dell’evento.