Trionfo di Mezzogiorno al Gioco del Ponte 2026: Tramontana battuta alla “bella” dopo una battaglia infinita

Pisa, 27 giugno 2026 – Il Ponte di Mezzo si tinge ancora una volta di rosso e di blu. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno, la Parte di Mezzogiorno ha conquistato l’edizione 2026 del Gioco del Ponte, superando Tramontana al termine di una sfida caldissima ed equilibrata. Per decretare il vincitore, proprio come accaduto nelle ultime due edizioni, si è resa necessaria la “bella” tra le imponenti Nazionali delle due Parti: un combattimento finale estenuante, iniziato dopo la mezzanotte e durato oltre venti minuti, che ha visto prevalere gli uomini della Parte Australe su quelli di Borea.

Grazie a questo terzo successo consecutivo, Mezzogiorno allontana il rischio del sorpasso storico nell’albo d’oro della manifestazione. Dal 1568 a oggi, il bilancio complessivo dei trionfi sale a 72 vittorie per Mezzogiorno, 69 per Tramontana e 9 edizioni concluse con l’accordo di “pace”.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha espresso profonda gratitudine e orgoglio per la riuscita dell’evento, definendo il Gioco del Ponte come il modo più autentico con cui la città celebra la propria identità. Conti ha ricordato gli importanti investimenti economici e organizzativi promossi in questi anni dall’amministrazione per rinnovare i costumi, le armature e gli accessori degli ottocento figuranti del corteo storico, restituendo stabilità e centralità a una tradizione amatissima da giovani, famiglie e turisti. Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento speciale al vicesindaco Filippo Bedini, ai dipendenti comunali, ai Magistrati, ai volontari e a tutti i combattenti.

La cronaca dei combattimenti e i risultati parziali

La sfida si è sviluppata sul filo dell’equilibrio per tutta la serata, con la Parte di Mezzogiorno costantemente in vantaggio e Tramontana abile a trovare ogni volta il punto del pareggio.

Ora Scontro sul Ponte Esito e Durata Punteggio Parziale 21:07 San Martino (Mezzogiorno) vs Santa Maria(Tramontana) Vince San Martino(04’00”) Mezzogiorno 1 – Tramontana 0 21:30 Sant’Antonio (Mezzogiorno) vs Calci (Tramontana) Vince Calci (23’07”) Mezzogiorno 1 – Tramontana 1 22:07 San Marco (Mezzogiorno) vs San Francesco(Tramontana) Vince San Marco (17’12”) Mezzogiorno 2 – Tramontana 1 22:37 Leoni (Mezzogiorno) vs Satiri (Tramontana) Vincono i Satiri (15’34”) Mezzogiorno 2 – Tramontana 2 23:01 Delfini (Mezzogiorno) vs Mattaccini (Tramontana) Vincono i Delfini (10’52”) Mezzogiorno 3 – Tramontana 2 23:37 Dragoni (Mezzogiorno) vs San Michele (Tramontana) Vince San Michele(03’35”) Mezzogiorno 3 – Tramontana 3

Lo scontro decisivo: la Nazionale